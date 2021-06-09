Фонд госимущества попытается в третий раз продать на аукционе Мишковицкий спиртзавод

Фонд госимущества в третий раз выставил на приватизационный аукцион отдельное имущество Мишковицкого места осуществления деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт".

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Предприятие расположено в двух локациях на Тернопольщине: селе Мишковичи и поселке Дружба.

"В состав объекта приватизации входят здания и сооружения общей площадью 12 318,5 м², среди которых: административный корпус, производственные корпуса, спиртохранилища, склады, мастерские, градирня, бардохранилище и т.д. Имеет основное технологическое оборудование, находится в удовлетворительном состоянии, а также необходимые коммуникации: водоснабжение, электроснабжение, канализация и подъездные пути", - говорится в сообщении.

Общая площадь земельных участков - 13,8553 га.

Аукцион пройдет 6 июля 2021 года.

Стартовая цена актива - 7,3 млн грн, прием заявок на участие в онлайн-аукционе продлится до 5 июля 2021 года.

Напомним:

28 декабря 2020 года победителем первых торгов стала компания "Золотники-Агро", которая предложила 12,8 млн грн. Но компания не произвела оплату за актив и результаты аукциона были аннулированы.

В марте Фонд госимущества провел повторный аукцион, по результатам которого в госбюджет должны были поступить 181 млн грн.

Экономическая правда