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В Украине проведут инвентаризацию водных и лесных ресурсов – Минрегион

Вторник, 6 июля 2021, 15:25
 
минрегион

В Украине проведут инвентаризацию водных и лесных ресурсов, а также объектов государственной и коммунальной собственности, находящихся на территории теробщин.

Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона по итогам совещания с представителями министерств, других ЦОИВ и облгосадминистраций по выполнению Решения СНБО "О мерах государственной региональной политики в поддержку децентрализации власти".

В частности, в мероприятии приняли участие представители Миндовкилля, Госгеонедр, ГНС, Госгеокадастра, Минюста, Минэкономики, Минагрополитики, Фонда госимущества, Госводагентства и Гослесагентства.

"Согласно информации от Миндовкилля, Госводагентства и Гослесагентства по объектам поверхностных вод, основных характеристик лесничеств и территорий, которую они занимают, сейчас возникла необходимость проведения тщательной системной работы для получения достоверной информации о таких объектах и ​​осуществление мероприятий по их оцифровке" , - отметил глава Минрегиона Алексей Чернышев.

По словам заместителя министра Вячеслава Негоды, "задача сейчас - скоординировать работу, создать дорожную карту по каждому направлению и определить сроки выполнения".

"Для этого мы должны выяснить, какие есть проблемы, и что нужно сделать на уровне центральной власти", - добавил он.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский подписал указ о старте проекта "Зеленая страна", цель которого - за 10 лет увеличить площади лесов на один миллион гектаров.

Президент Владимир Зеленский заявил, что будет проведен комплексный аудит всех водных ресурсов Украины.

Экономическая правда

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