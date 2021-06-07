Зеленский начал проект "Зеленая страна": хочет за 10 лет увеличить площади лесов на 1 миллион гектаров

Президент Владимир Зеленский подписал указ о старте проекта "Зеленая страна", цель которого - за 10 лет увеличить площади лесов на один миллион гектаров.

Зеленский подписал указ во время выступления на форуме "Украина 30. Экология", передает Офис президента.

"Мы начинаем проект "Зеленая страна". Сразу скажу - это не политический, а чисто экологический проект для природы и окружающей среды. Мы поставили перед собой амбициозную, но, я уверен, достижимую цель - за 10 лет увеличить площади лесов на один миллион гектаров.

Для этого в ближайшие три года мы стремимся высадить в Украине один миллиард деревьев", - сказал президент.

"Одним из главных союзников в борьбе с изменениями климата являются наши лесные ресурсы. К сожалению, лесная отрасль не испытывала никакого реформирования фактически 50 лет. Мы начали преобразование, которые изменят систему управления лесами, введут лучшие европейские практики и сделают эту отрасль максимально открытой", - добавил Зеленский.

По его словам, новые правила продажи древесины призваны ликвидировать "серый" рынок в Украине. В частности, на электронных аукционах - прозрачно и без коррупционных рисков - должны реализовываться 100% необработанной древесины.

"Первые шаги на этом пути уже принесли свои результаты: это плюс один миллиард доходов государственных лесхозов только за первый квартал года", - резюмировал он.

Экономическая правда