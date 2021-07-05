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Курс гривни к доллару немного снизился

Понедельник, 5 июля 2021, 09:00
 
нбу

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 5 июля на уровне 27,41 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,41 грн (на 2 июля – 32,52 гривни).

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Напоминаем:

2 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,35 - 27,37 гривни.

2 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,39 - 27,41 гривни.

Экономическая правда

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