Курс гривни к доллару немного снизился
Понедельник, 5 июля 2021, 09:00
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 5 июля на уровне 27,41 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,41 грн (на 2 июля – 32,52 гривни).
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Напоминаем:
2 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,35 - 27,37 гривни.
2 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,39 - 27,41 гривни.
Экономическая правда
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