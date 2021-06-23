"Інвестняні": Уряд затвердив порядок взаємодії з інвесторами

Кабінет Міністрів на засіданні 23 червня схвалив порядок взаємодії "інвестнянь" з інвесторами та владою, що допоможе забезпечувати належну підготовку проєктів та реалізувати ухвалений раніше закон.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль написав у Telegram.

Так, затверджено порядок взаємодії "інвестнянь" з інвесторами, органами державної влади, а також з місцевою владою. "Ця взаємодія стане більш ефективною, прозорою і дасть змогу якісно забезпечити підготовку інвестиційного проєкту", – зазначив Шмигаль.

Крім того було затверджено вимоги до інвестора щодо його фінансової спроможності. Йдеться про критерій достатності капіталу, питання грошового потоку та ресурсу для інвестицій.

Завдання, які покладено на Міністерство економіки згідно з законом "Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями в Україні", були доповнені.

Нагадуємо:

Кабмін на засіданні 19 травня ухвалив постанову, яка затверджує вимоги до техніко-економічного обґрунтування інвестпроєктів – це дозволить запрацювати закону про супровід інвесторів зі значними інвестиціями.

В рамках ухваленого закону про "інвестнянь" UkraineInvest за три місяці отримав 15 запитів від потенційних інвесторів на загальну суму понад 1 млрд доларів.

Президент Володимир Зеленський підписав ініційований ним закон, який, зокрема, передбачає, що до 1 січня 2035 року від оподаткування ввізним митом звільняється устаткування та обладнання, яке ввозитиметься в Україну для реалізації інвестпроєктів.

Економічна правда