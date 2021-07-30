Жатва-2021: Украина уже собрала 24 миллиона тонн зерновых

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С начала уборочной компании украинские аграрии по состоянию на 29 июля намолотили 24,29 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 5,7 млн га (обмолочено 36,7%).

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минагрополитики.

В частности, пшеницы намолочено 16,9 млн тонн - с площади 3,8 млн га (обмолочено 55,2%), ячменя - 6,8 млн тонн с 1,67 млн га (67,7%).

Рапса - 1,48 млн тонн с 0,57 тыс га (56,5%), гороха - 0,41 млн тонн с 0,18 млн га (76,5%).

При этом, лидерами по сбору урожая с начала уборочной кампании являются Херсонская (урожай собран с 90% площадей) и Николаевская (74%) области.

В то же время Донецкая, Луганская и Херсонская области полностью собрали горох, рапс полностью собран в Херсонской и Полтавской областях.

Напомним:

Украинские аграрии с начала уборочной кампании по состоянию на 23 июля намолотили 14,1 млн тонн (+ 8,6 млн тонн за неделю) зерна нового урожая.

В марте 2021 ода в Минэкономики заявляли, что урожай зерновых в Украине в этом году ожидается на уровне 75 млн тонн, это - показатель уровня 2019 года, что остается рекордным объемом урожая.

В этом сезоне Украина может собрать 100 млн тонн урожая зерновых и масличных, ожидается рост урожая озимой пшеницы, кукурузы, подсолнечника, ячменя и, возможно, сои, заявил министр аграрной политики Роман Лещенко.

Экономическая правда