Экономика Украины может упасть на 0,6% из-за штамма "Дельта" – Нацбанк

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Национальный банк оценил потери от возможного локдаунм из-за распространения варианта "Дельта" в Украине – если он продлится месяц, годовой ВВП Украины сократится на 0.6%.

Об этом известно из инфляционного отчета НБУ.

В то же время, согласно прогнозу, в случае использования только карантина "красных зон" потери сократятся до 0.4% ВВП за каждый месяц дополнительных ограничений.

Распространение штамма "Дельта" в НБУ называют ключевым риском для макропрогноза из-за потенциального усиления карантина в Украине и в мире. Также - из-за длительного и более существенного, чем предполагалось, инфляционного всплеска в мире

Кроме того, по оценкам НБУ, карантинные ограничения, введенные в первом полугодии 2021 года, привели к сокращению годового реального ВВП на 0.6 в. п. В то же время в отличие от карантина весной прошлого года, они не имели сдерживающего влияния на инфляцию прежде всего из-за сохранения устойчивого потребительского спроса.

Напоминаем:

Минэкономики оценило рост ВВП за 5 месяцев 2021 года на уровне 0,7%, за 2 квартала - в 6%.

Национальный банк оставил прогноз роста реального ВВП неизменным - на уровне около 4% в 2021-2023 годах.

Экономическая правда