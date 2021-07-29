"Землю Фирташа" на Оболони продали в десять раз дешевле запланированного

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В системе Prozorro прошел аукцион по продаже земельного участка площадью 113,5 га в Оболонском районе Киева, которую продали за 370 млн грн европейской компании - земля находится в залоге "Родовид" банка и принадлежала близкой к Дмитрию Фирташу фирме.

Об этом известно из аукциона в системе Prozorro.

Участок достался ООО "Лентимекс Украина", "дочке" словацкой Lentimex spol. Сейчас компания полностью оплатила 370 млн грн за участок. Lentimex занимается реализацией минеральных ресурсов (угля, железной руды), а также электродвигателями и насосами для ТЭС.

По данным Youcontrol, украинская "дочка" была создана всего месяц назад - 18.06.2021. Руководителем является Сергей Мишок, бенефициарами - словак Мартин Липтай и гражданин Швейцарии Иван Проппер.

Ориентировочная сумма инвестиций в проект составит более 500 млн евро, говорят в компании.

Данный земельный участок впервые был выставлен на торги в системе ProZorro.Продажи 2 августа 2018, со стартовой ценой 3,7 млрд гривень. С тех пор его низк раз выставляли на торги, но ни один аукцион не состоялся.

Речь идет о земельном участке для строительства, эксплуатации и обслуживания жилых домов и объектов социального и культурного назначения площадью 113,5298 га (в районе улиц Озерная, Богатырская и Северная (Оболонь).

Этот участок находится в залоге НБУ под рефинансирование "Родовид" банка (долг в 2014 году оценивался в 4,84 млрд грн) и изначально принадлежал фирме, близкой к бизнесмену Дмитрию Фирташу.

В феврале 2018 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц вернул земельный участок в собственность "Родовид банка". Ранее сообщалось, что указанный земельный участок был незаконно переоформлен и продан.

Экономическая правда