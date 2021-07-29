Укрпочта за полгода сократила убыток в 9,8 миллиона гривен

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Укрпочта по итогам II квартала получила 118 млн грн чистой прибыли, таким образом по итогам первой половины 2021 года компания сократила общий ущерб со 128 млн грн до 9,8 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

Также отмечается, что компания увеличила доход на 1 млрд грн по сравнению с первой половины 2020 года - с 4,3 млрд грн до 5,3 млрд грн.

Отмечается, что почти на треть выросли объемы доставки внутренних посылок Украины и на 70% - отправление международных посылок за границу. Также, через Укрпочту на 18% возросло количество переводов.

Укрпочта увеличила на 48% доходы от доставки внутренних посылок по Украине, почти 87% - от доставки посылок на экспорт. Примерно на 39% компания увеличила доходы по переводам.

В то же время, указывается, что выросли расходы компании в первом полугодии: на оплату труда - на 19% (3,1 млрд грн). Также компания уплатила за первое полугодие 1,6 млрд грн налогов, что на 19,8% больше, чем за полгода в прошлом году.

Напоминаем:

"Укрпочта" в июне перечислила в госбюджет 82,5 млн грн дивидендов по результатам 2020 года.

Наблюдательный совет АО "Укрпочта" продлил контракт генерального директора Игоря Смелянского еще на два года - до 30 июня 2023 года.

Экономическая правда