"Укрпошта" виплатила 82,5 мільйонів дивідендів за 2020 рік

Укрпошта

"Укрпошта" у червні перерахувала до держбюджету 82,5 млн грн дивідендів за результатами 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба "Укрпошти".

Зазначається, що сума відрахувань склала 50% від чистого річного прибутку, який за даними міжнародного аудиту фінансової звітності склав 165 млн грн.

"Також Укрпошта сплатила за минулий рік до бюджетів й цільових фондів 3 млрд грн податків та зборів", - додали в компанії.

"Державні компанії можуть і повинні бути ефективними. Ми це усвідомлюємо, повністю підтримуємо, і робимо все, аби Укрпошта могла виконувати свої зобов'язання перед акціонерами та державою навіть у кризовий рік.

Але критичним на етапі розвитку для будь-якої компанії, і Укрпошти зокрема, є інвестиції у розвиток. Тому кожну гривню прибутку і відповідно виплачених дивідендів ми міряємо купленими авто чи комп‘ютерами у відділення, бо це зрештою покращить обслуговування клієнтів. Адже чим більше ми зробимо сьогодні, тим швидше досягнемо рівня, коли Укрпошта не залежатиме від державних виплат за регульовані послуги", - заявив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Укрпошта за 2019 рік виплатила 202,7 млн грн дивідендів та перерахувала до бюджетів 2,5 млрд грн податків та зборів. Протягом 2008 - 2019 рр. сума відрахувань коливалася від 4,8 млн грн (у 2008 та 2009 роках) до 12 млн грн (у 2012 році).

У 2014, 2016, 2017 та 2018 роках дивіденди до держбюджету України не перераховувалися.

Нагадаємо:

Наглядова рада АТ "Укрпошта" подовжила контракт генерального директора Ігоря Смілянського ще на два роки - до 30 червня 2023 року.

Економічна правда