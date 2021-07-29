Курс валют на 29 июля: межбанк, "черный" и наличный рынки

фото нбу

29 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,89 - 26,91 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,89 - 26,91 гривни;

Евро - 31,89 - 31,92 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,83 - 27,03 гривни. Евро покупают по 31,65 гривни, продают по 31,99 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,92 - 26,98 гривни, евро - 31,77 - 31,87 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек и установил его на 29 июля на уровне 26,86 гривни.

28 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,92 - 26,94 гривни.

Экономическая правда