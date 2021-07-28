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Гривня продолжает укрепляться к доллару и евро

Среда, 28 июля 2021, 19:24
 
фото нбу

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек и установил его на 29 июля на уровне 26,86 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,70 грн (на 28 июля - 31,78 гривни).

Напоминаем:

28 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,92 - 26,94 гривни.

28 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,87 - 26,89 гривни.

Экономическая правда

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