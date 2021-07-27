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Экс-глава "Нафтогаза" прокомментировал газовый контракт с компанией Фирташа

Вторник, 27 июля 2021, 18:00
Андрей Коболев
Андрей Коболев
пресс-служба Кабмина

Экс-глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что контракт с любым покупателем газа не может содержать ограничения по его дальнейшей перепродажи, в то же время контракт с "Йе-Энергия" можно разорвать на основании санкций.

Об этом он написал в Facebook.

"Контракт с любым покупателем газа не может содержать ограничения по его дальнейшей перепродаже, поскольку такое ограничение будет нарушать базовые принципы гражданского права", - сообщил Коболев.

Такое ограничение, продолжил он, может наложить правительство через механизм ПСО (специальных обязанностей), который отменили в августе прошлого года.

В то же время подписанный в марте контракт с "Йе-Энергия" Дмитрия Фирташа содержит ряд оснований, позволяющих полностью прекратить обязательства Группы Нафтогаз перед компанией. Одним из таких оснований по словам Коболева являются санкции.

Он напоминает, что в июне президент Владимир Зеленский своим указом наложил санкции на Фирташа, а потому Нафтогаз имеет основания расторгнуть этот контракт.

"Насколько мне известно, Наблюдательный совет Нафтогаза уже поднял вопрос о необходимости оценки влияния наложенных еще в июне санкций на действующие контракты", - сообщил экс-глава НАК.

Читайте больше в материале ЭП: Цена "годового" тарифа: как Фирташ зарабатывает на государственном газе благодаря ценам "Нафтогаза"

Напоминаем:

Из-за ошибки в контракте между Нафтогазом и газзбутамы более 20% газа по льготным ценам для населения получили предприятия.

18 июня Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел "полный комплект" санкций против Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

Экономическая правда

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Нафтогаз Фирташ

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