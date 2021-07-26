Курс гривні до долара зміцнився вище психологічної позначки

єлизавета сергієнко

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок та встановив його на 27 липня на рівні 26,98 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,81 грн (на 26 липня – 31,85 гривні).

Нагадуємо:

26 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,23 — 27,25 гривні.

26 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,95 — 26,97 гривні.

Економічна правда