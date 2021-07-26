Всі розділи
Укр / Рус

Курс гривні до долара зміцнився вище психологічної позначки

Понеділок, 26 липня 2021, 19:10
 
єлизавета сергієнко

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок та встановив його на 27 липня на рівні 26,98 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,81 грн (на 26 липня – 31,85 гривні).

Нагадуємо:

26 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,23 — 27,25 гривні.

26 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,95 — 26,97 гривні.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Закриття міжбанку: гривня зміцнилась до долара 26 липня 2021, 17:40
Курс валют на 26 липня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки 26 липня 2021, 10:56
Офіційний курс гривні стрімко зміцнився до євро 26 липня 2021, 09:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!