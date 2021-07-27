"Центрэнерго" уменьшило чистый убыток до 590 миллионов

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ПАО "Центрэнерго" во 2 квартале 2021 года получило 203,5 млн грн чистой прибыли, по результатам первого полугодия выросла динамика покрытия убытков - чистый убыток уменьшился с 794,7 млн грн до 591,2 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Результаты финансово-хозяйственной деятельности общества за 2 квартал 2021 года оказались положительными, несмотря на критическую ситуацию, которая сложилась в мае-июне на рынке электрической энергии.

Реализация выбранной рыночной стратегии биржевых торгов, прямые контракты на поставку угля с государственными шахтами, оптимизация затрат позволили компании получить чистую прибыль в размере 203,5 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания направила полученный ресурс на пополнение запасов угля на складах ТЭС для успешного прохождения отопительного осенне-зимнего периода 2021/22 гг.

По состоянию на 1 июля на складах электростанций накоплено 306 тыс тонн топлива.

"Компания пытается делать все, чтобы зайти в 4 квартал с запасами по графику накопления топлива на складах ТЭС, утвержденного Минэнерго", - добавили в "Центрэнерго".

В июне этого года, согласно решению общего собрания по итогам работы 2020 года, ПАО выплатило дивиденды акционерам в размере 30,576 млн грн, в т. ч. государственная доля составила 23,938 млн грн.

За 6 месяцев 2021 года уплатили в пользу государства в бюджеты всех уровней 1,425 млрд грн.

"На сегодняшний момент, суммируя негативные факторы, сложившиеся в период с мая по июль отчетного года через глубинную системный кризис в энергетике, компания работает в чрезвычайно сложных условиях.

Первый квартал был убыточным из-за существенного увеличения объема производства электрической энергии, критического снижения запасов угля на ТЭС и дополнительного включения в работу блоков на природном газе ради предоставления безоговорочной помощи ОЭС Украины в критически трудное время экстремально низких температур и отсутствия существенного дополнительного объема генерации на других тепловых электростанциях", - говорится в позиции компании.

При этом, по результатам первого полугодия выросла динамика покрытия убытков.

"Благодаря прибыльной работе общества во втором квартале чистый убыток за отчетный период уменьшился с 794 732 до 591 197 тыс грн. Если динамика доходности останется неизменной, то к концу года можно прогнозировать выход компании на прибыльную деятельность", - резюмировали в компании.

Напомним:

В ПАО "Центрэнерго" заявили об уменьшении денежных поступлений, из-за чего предприятие не может выполнять свою ремонтную программу и накапливать достаточные запасы угля на складах теплоэлектростанций к отопительному сезону.

По итогам 1 квартала 2021 года ПАО "Центрэнерго" отчиталось о 794,7 млн грн убытка - в первом квартале 2020 года компания отчиталась о 163 млн грн убытка.

По итогам 2020 года "Центрэнерго" отчиталось о 61,15 млн грн прибыли.

Согласно финансовым результатам "Центрэнерго" в 2019 году госкомпания получила прямой убыток в 1,98 млрд грн.

Экономическая правда