В Центрэнерго заявили об угрозе подготовки к отопительному сезону

В ПАО "Центрэнерго" заявили об уменьшении денежных поступлений, из-за чего предприятие не может выполнять свою ремонтную программу и накапливать достаточные запасы угля на складах теплоэлектростанций к отопительному сезону.

Об этом сообщает пресс-служба Центрэнерго.

В компании говорят, что являются единственным гарантированным потребителем угля государственных угледобывающих предприятий, что накладывает значительные расходы по выполнению обязательства первоочередной оплаты за полученную продукцию.

Как объясняют в Центрэнерго, вследствие критической ситуации, которая сложилась на рынке электроэнергии в Украине, компания столкнулась с массовым отказом контрагентов по двусторонним договорам выполнять свои обязательства по отбору электрической энергии.

Также увеличились случаи привлечения энергоблоков ТЭС компании к выполнению диспетчерских команд, связанных с обеспечением операционной безопасности объединенной энергетической системы Украины.

"При этом, состав вовлеченного в работу оборудования значительно превышает предусмотренные прогнозного баланса электроэнергии ОЭС Украины на 2021 год", - объясняют в Центрэнерго. Кроме того, на нагрузку "Центрэнерго" влияет количество энергоблоков теплогенерации частного сектора в ремонте – таких сейчас 9 единиц.

"В отличие от частных тепловых генераций ПАО "Центрэнерго", как генерация, 78% акций которой принадлежит государству, не имеет возможности выводить блоки в аварийный ремонт", - добавляют в ПАО.

Таким образом, уменьшение поступления средств усложняет подготовку к прохождению осенне-зимнего периода 21/22 лет. Из-за недостатка оборотных средств под угрозой своевременное выполнение ремонтной программы. Также, под угрозой оказалось накопления достаточных запасов угля на складах ТЭС.

В компании говорят, что принимают все возможные меры для безаварийной работы оборудования, проведения полных расчетов с государственными угледобывающими предприятиями и обеспечения достаточных запасов угля на складах.

Читайте также: Цены на электроэнергию рекордно упали: регулятор собирал экстренное заседание. Что происходит?

Напоминаем:

Совет национальной безопасности и обороны следит за ситуацией на украинском рынке электроэнергии, в настоящее время она находится под контролем.

Цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" на 4 июля снизилась до исторического минимума в 2021 году в 426,06 грн/МВт-ч, что на 35,9% ниже цены, сложившейся на 3 июля и почти в 3,5 раза ниже цены на 1 июля.

На 5 июля цена повысилась на 18,6% – до 505,68 грн/МВт-час.

НКРЭКУ заявила об играх со спросом и предложением, что в конечном итоге влияет на цену, заявив, что в основном этим занималась компания Д.Трейдинг из группы ДТЭК.

Экономическая правда