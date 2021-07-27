Курс валют на 27 июля: межбанк, "черный" и наличный рынки

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27 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,95 - 26,97 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,93 - 26,95 гривни;

Евро - 31,72 - 31,74 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,85 - 27,06 гривни. Евро покупают по 31,59 гривни, продают по 31,95 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,96 - 27,04 гривни, евро - 31,70 - 31,86 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек и установил его на 27 июля на уровне 26,98 гривни.

26 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,23 - 27,25 гривни.

26 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,95 - 26,97 гривни.

Экономическая правда