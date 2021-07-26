Курс гривни к доллару укрепился выше психологической отметки
Понедельник, 26 июля 2021, 19:10
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек и установил его на 27 июля на уровне 26,98 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,81 грн (на 26 июля – 31,85 гривни).
Напоминаем:
26 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,23 - 27,25 гривни.
26 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,95 - 26,97 гривни.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua