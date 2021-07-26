Курс гривни к доллару укрепился выше психологической отметки

елизавета сергиенко

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек и установил его на 27 июля на уровне 26,98 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,81 грн (на 26 июля – 31,85 гривни).

Напоминаем:

26 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,23 - 27,25 гривни.

26 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,95 - 26,97 гривни.

Экономическая правда