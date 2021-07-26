Закрытие межбанка: гривня укрепилась к доллару
26 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,95 - 26,97 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,95 - 26,97 гривни;
Евро - 31,82 - 31,84 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,91 - 27,09 гривни. Евро покупают по 31,64 гривни, продают по 31,98 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,02 - 27,06 гривни, евро - 31,73 - 31,84 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек и установил его на 26 июля на уровне 27,05 гривни.
26 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,23 - 27,25 гривни.
23 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,04 - 27,06 гривни.
Экономическая правда
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