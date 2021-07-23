Гривня на закритті міжбанку зміцнилась
23 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,04 — 27,06 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 27,04 — 27,06 гривні;
Євро — 31,80 — 31,83 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,98 — 27,17 гривні. Євро купують за 31,71 гривні, продають за 32,04 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 26,98 – 27,17 гривні, євро – 31,71 – 32,04 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок та встановив його на 23 липня на рівні 27,19 гривні.
23 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,23 — 27,25 гривні.
22 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,15 — 27,17 гривні.
Економічна правда
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