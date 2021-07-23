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Гривня на закритті міжбанку зміцнилась

П'ятниця, 23 липня 2021, 17:45
 
фото: нбу

23 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,04 — 27,06 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 27,04 — 27,06 гривні;

Євро — 31,80 — 31,83 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,98 — 27,17 гривні. Євро купують за 31,71 гривні, продають за 32,04 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,98 – 27,17 гривні, євро – 31,71 – 32,04 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок та встановив його на 23 липня на рівні 27,19 гривні.

23 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,23 — 27,25 гривні.

22 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,15 — 27,17 гривні.

Економічна правда

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