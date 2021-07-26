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Офіційний курс гривні стрімко зміцнився до євро

Понеділок, 26 липня 2021, 09:00
 
фото нбу/flickr

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок та встановив його на 26 липня на рівні 27,05 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,85 грн (на 23 липня – 32,03 гривні).

Нагадуємо:

23 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,23 — 27,25 гривні.

23 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,04 — 27,06 гривні.

Економічна правда

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