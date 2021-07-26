"Доступные кредиты 5-7-9%": Объем займов достиг почти 54,5 миллиардов

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С начала программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали февраля 20 722 кредитов на общую сумму 54,5 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Из общей суммы 20,2 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов.

6,7 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели, а 27,6 млрд грн - в качестве антикризисных кредитов.

За последнюю неделю уполномоченные банки государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" выдали 410 кредитов на общую сумму 865,5 млн грн.

По состоянию на 26 июля Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с 33-ю банками.

Напоминаем:

От старта программы "Доступные кредитов 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 20 312 кредитов на общую сумму 53,6 млрд грн.

С начала госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 19 453 кредитов на общую сумму 51,3 млрд грн.

Экономическая правда