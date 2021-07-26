Курс валют на 26 июля: межбанк, "черный" и наличный рынки
26 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,23 - 27,25 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,97 - 26,99 гривни;
Евро - 31,80 - 31,82 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,91 - 27,12 гривни. Евро покупают по 31,63 гривни, продают по 31,99 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,03 - 27,07 гривни, евро - 31,73 - 31,85 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек и установил его на 26 июля на уровне 27,05 гривни.
23 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,04 - 27,06 гривни.
Экономическая правда
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