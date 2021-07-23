Гендиректор Twitter розповів про плани інтегрувати біткоїн у сервіси соцмережі

Джек Дорсі фото: CNBC

Гендиректор Twitter Джек Дорсі заявив, що біткоїн стане "великою частиною" майбутнього компанії - він бачить можливості інтегрувати криптовалюту в існуючі продукти та послуги соцмережі.

Про це повідомляє TechCrunch з посиланням на звіт про доходи соцмережі у 2 кварталі.

"Дорсі є рішучим захисником біткоїнів протягом багатьох років, але як криптовалюту можна буде ввести в дію на платформі Twitter, поки що не було детально описано.

Однак Дорсі часто публічно рекламував криптовалюту, кажучи, що це нагадує йому про "перші дні Інтернету", і що за його життя не було "нічого важливішого", над чим би він працював", - пише видання.

Дорсі також назвав біткоїн однією з трьох ключових тенденцій для майбутнього Twitter, поряд із штучним інтелектом та децентралізацією.

"Якщо в мережі є власна, глобальна валюта, це дозволить нам швидше розвивати такі продукти як Super Follows (система підписки, схожа на Patreon - ред.) і Tip Jar (можливість донатити авторам - ред.). Завдяки цьому ми зможемо охопити кожну людину на планеті", - сказав він.

"У цьому є очевидна необхідність. Думаю, що відкритий стандарт, який є рідним для інтернету - це правильний шлях. Тому наша увага в кінцевому підсумку буде зосереджена на біткойнах", - додав Дорсі.

TechCrunch додає, що Дорсі назвав біткоїни "ключем до майбутнього" Twitter.

"Він сказав, що це (впровадження криптовалюти - ред.) забезпечить людям і компаніям можливість вільно торгувати товарами і послугами в будь-якій точці планети", - заявив журналіст видання Алекс Веприн.

Економічна правда