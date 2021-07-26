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Официальный курс гривни резко укрепился к евро

Понедельник, 26 июля 2021, 09:00
 
фото нбу/flickr

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек и установил его на 26 июля на уровне 27,05 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,85 грн (на 23 июля – 32,03 гривни).

Напоминаем:

23 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,04 - 27,06 гривни.

23 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,04 - 27,06 гривни.

Экономическая правда

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