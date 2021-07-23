Новости 23 июля: налоги на игорный бизнес, евробонды, цены на бензин

О налогах на игорный бизнес. В случае принятия законопроекта 2713-д в целом депутаты могут сделать налогообложение игорного бизнеса в Украине одним из самых низких в Европе, и в то же время уменьшить платы за лицензии.

О евробондах. Украина 22 июля осуществила прайсинг еврооблигаций на сумму 500 млн долларов с доходностью 6,3% – в апреле на Лондонской фондовой бирже допустили к обращению украинские евробонды на сумму 1,25 млрд долларов.

О проверках бизнеса. В Украине продолжается инспекционная кампания по легализации труда - за первые 3 недели кампании было выявлено 3216 работников, допущенных к работе без трудовых договоров.

О ценах на бензин. Министерство экономики опубликовало средние цены на дизтопливо и бензин на конец июля - согласно расчетам "Нафтогаза" составляют 22,25 грн / л и 26,64 грн/л соответственно.

О транзите. Глава "Газпром" Алексей Миллер заявил, что компания готова транспортировать через Украину после 2024 года газ "на рыночных условиях и по рыночным ценам".

Эксклюзив ЭП

Налоги для игорного бизнеса снижают: почему в Зеленского дали заднюю и кто от этого выиграет

Как лоббисты игорного бизнеса из Верховной Рады и Офиса президента добились снижения налогообложения для отрасли и к чему это может привести. (укр)