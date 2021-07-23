"Газпром" заявил, что готов транспортировать газ через Украину после 2024 года

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Глава "Газпром" Алексей Миллер заявил, что компания готова транспортировать через Украину после 2024 года газ "на рыночных условиях и по рыночным ценам".

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на Миллера

Прямая речь Миллера: "Вопросы новых объемов закупок газа из России для транзита через территорию Украины должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам. Для объемов новых закупок российского газа по украинскому маршруту суммарно выше текущих транзитных обязательств "Газпром" готов даже увеличить объемы транзита через Украину".

Детали: По словам Миллера, "Газпром" якобы всегда подходил к "Северному потоку 2" как к экономическому проекту. Также он заявил, что цель новой трубы - обеспечить "надежность, стабильность и диверсификацию поставок газа" на рынок Евросоюза, а также "снижение стоимости газа".

Предыстория:

21 июля США и Германия официально договорились о завершениистроительства российского газопровода "Северный поток-2", опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине.

Согласно договоренностям, Германия обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы сделать возможным продление соглашения с Россией о транзите газа через Украину до десяти лет , и назначить для этой цели специального представителя.

, и назначить для этой цели специального представителя. Отмечается, что переговоры по этому вопросу должны начаться как можно скорее, но не позднее 1 сентября.

Украинская правда