Магистральные газопроводы Украины получили независимых членов набсовета

В комитете по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий были выбраны независимые члены наблюдательного совета для АО "Магистральные газопроводы Украины".

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Совершенствование управления государственными предприятиями будет способствовать повышению их конкурентоспособности и прозрачности, а также минимизирует коррупционные риски", - прокомментировал он возобновлении работы комитета.

Напоминаем:

1 июня 2021 истек срок действия полномочий трех независимых членов наблюдательного совета компании, а именно: Фабриса Нуайлана, Яна Чадама и Карины Лучинкиной.