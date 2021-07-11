Магистральные газопроводы Украины получили независимых членов набсовета
Воскресенье, 11 июля 2021, 12:41
В комитете по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий были выбраны независимые члены наблюдательного совета для АО "Магистральные газопроводы Украины".
Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Совершенствование управления государственными предприятиями будет способствовать повышению их конкурентоспособности и прозрачности, а также минимизирует коррупционные риски", - прокомментировал он возобновлении работы комитета.
Напоминаем:
1 июня 2021 истек срок действия полномочий трех независимых членов наблюдательного совета компании, а именно: Фабриса Нуайлана, Яна Чадама и Карины Лучинкиной.
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