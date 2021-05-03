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Украина завершила размещение евробондов на 1,25 миллиарда долларов: география инвесторов

Понедельник, 3 мая 2021, 17:10
 

Украина 30 апреля провела расчеты по новому выпуску еврооблигаций на 1,25 млрд долл с погашением в 2029 году - наибольший спрос был со стороны инвесторов из Соединенного Королевства, США и стран континентальной Европы.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что 4 мая еврооблигации будут включены в официальный список и допущены к торгам на главном рынке биржи London Stock Exchange - это первое размещение суверенных еврооблигаций Украины на Лондонской фондовой бирже.

"Доходность еврооблигаций была установлена ​​на уровне 6,875%. Заявки были получены от 223 инвесторов на сумму более 3,3 млрд долл. Инвесторская база всей транзакции преимущественно состоит из фондов, управляющих активами (84%), хедж-фондов (9%), страховых и пенсионных фондов (5%) и банков (2%).

Наибольший спрос был со стороны инвесторов из Соединенного Королевства, Соединенных Штатов и стран континентальной Европы, которые приобрели большую часть еврооблигаций нового выпуска - их доли составили 42%, 34% и 21% соответственно. Инвесторы из Азии, Ближнего Востока и Северной Африки купили 3% размещения", - заявили в Минфине.

Средства от нового выпуска еврооблигаций перечислили на счет Государственного казначейства Украины и будут использованы для финансирования госбюджета.

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Напомним:

Украина объявила о прайсинге нового выпуска еврооблигаций на сумму 1,25 млрд долл (с погашением в 2029 году) с доходностью в 6,875%.

Экономическая правда

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Украина Минфин облигации евробонды

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