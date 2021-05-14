Украинские евробонды впервые размещены на Лондонской фондовой бирже

Украинские суверенные евробонды впервые размещены на Лондонской фондовой бирже - 13 мая состоялась виртуальная церемония допуска к торгам новых 8-летних еврооблигаций Украины на 1,25 млрд долл.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.

"Мы рады объявить о первом выпуске украинских государственных облигаций на Лондонской фондовой бирже.

Этот выпуск еврооблигаций демонстрирует поддержку Украины со стороны глобального инвестиционного сообщества во времена нестабильности", - заявил министр финансов Сергей Марченко.

Напомним:

Украина объявила о прайсинге нового выпуска еврооблигаций на сумму 1,25 млрд долл (с погашением в 2029 году) с доходностью в 6,875%.

Украина 30 апреля провела расчеты по новому выпуску еврооблигаций на 1,25 млрд долл с погашением в 2029 году - наибольший спрос был со стороны инвесторов из Соединенного Королевства, США и стран континентальной Европы.

Экономическая правда