Новости 22 июля: Нацбанк повысил учетную ставку, США и Германия договорились закончить Северный поток - 2

О Северном потоке-2. США и Германия официально договорились о завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2", опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине

Украина и Польша будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над сопротивлением запуску "Северного потока-2", пока не будут разработаны решения для преодоления безопасности кризиса, связанного с газопроводом

Об учетной ставке. Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 8% годовых с 23 июля 2021 года.

Об инфляции. Нацбанк ухудшил прогноз инфляции в 2021 году с 8% до 9,6% учитывая стремительный рост мировых цен и дальнейшее восстановление спроса.

О автовокзал. Центральный автовокзал возле станции метро Демеевская официально открыли, он получил новую айдентику и почти втрое больше платформ - в проект инвестировали около 120 млн грн

Об энергетике. Суд частично удовлетворил иск государственного предприятия "Гарантированный покупатель" до "НЭК" Укрэнерго "и решил взыскать в пользу истца 614 млн гривен

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Цены продолжают лететь вверх. Как Украина и мир борются с инфляцией и чем это грозит?

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