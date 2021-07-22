"Гарантований покупець" відсудив в "Укренерго" понад 600 мільйонів

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Суд частково задовольнив позов державного підприємства "Гарантований покупець" до "НЕК "Укренерго" і вирішив стягнути на користь позивача 614 мільйонів гривень.

Про це йдеться в рішенні Господарського суду міста Києва, повідомляє Finbalance.

Із загальної суми 215,7 млн грн припадає на штраф, 193,1 млн грн – пеню, 65,65 млн грн – 3% річних, 138,9 млн грн – індекс інфляції.

Свої позовні вимоги "ГарПок" мотивував тим, що за період березень-квітень 2020 року "Укренерго" порушило договір про надання послуг із забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з альтернативних джерел.

Паралельно Госпсуд Києва розглядає позов "ГарПока" до "Укренерго" про стягнення 25,7 млрд грн. При цьому "Укренерго" озвучило претензії на 2,1 млрд грн.

Тариф "Укренерго" за передачу електроенергії повинен покривати нестачу коштів "ГарПока" для виплат виробникам електроенергії за "зеленим" тарифом.

За даними "ГарПока", на 20 липня заборгованість "Укренерго" перед ним, яка є джерелом розрахунків по "зеленому" тарифу, становила 18,7 млрд грн.