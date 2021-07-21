Кабмин принял решение для создания Центров Индустрии 4.0 в регионах

Денис Шмыгаль фото: уп

Кабинет министров принял решение, которое позволит создавать в регионах Центры Индустрии 4.0 на базе индустриальных и научных парков, университетов.

Об этом сообщил в Telegram премьер Денис Шмыгаль по итогам заседания правительства 21 июля.

По его словам, основная задача - координация процесса внедрения и разработки перспективных технологий, подготовка соответствующих специалистов, формирование связей между бизнесом, который разрабатывает современные технологии, и производственными предприятиями.

"Центры Индустрии 4.0 должны стать важным инструментом инновационного развития на региональном уровне и занять особое место в просветительском, научном и образовательном процессах.

Именно для этого мы хотим привлекать украинские университеты, а также наладить сотрудничество с европейской сетью цифровых инновационных хабов и международными фондами", - написал премьер.

Напоминаем:

Правительство планирует построить инфраструктуру для 25 индустриальных парков до 2024 года, для этого подготовили ко второму чтению соответственный законопроект.

Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в Закон Украины "Об индустриальных парках", предусматривающие внедрение ряда стимулов для привлечения инвестиций в индустриальные парки.

Экономическая правда