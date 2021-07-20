Гривня стабильна на закрытии межбанка

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20 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,20 - 27,22 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,20 - 27,22 гривни;

Евро - 32,00 - 32,03 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,10 - 27,26 гривни. Евро покупают по 31,86 гривни, продают по 32,18 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,15 - 27,21 гривни, евро - 31,95 - 32,06 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки и установил его на 20 июля на уровне 27,21 гривни.

20 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанке установились на уровне 27,20 - 27,22 гривни.

19 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,20 - 27,22 гривни.

Экономическая правда