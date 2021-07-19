Гривня продовжує зміцнюватися до долара і євро

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки та встановив його на 20 липня на рівні 27,21 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,03 грн (на 19 липня – 32,14 гривні).

Нагадуємо:

19 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,18 — 27,21 гривні.

19 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,20 — 27,22 гривні.

Економічна правда