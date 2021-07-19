Закриття міжбанку: гривня ослабла до євро
19 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,20 — 27,22 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 27,20 — 27,22 гривні;
Євро — 32,15 — 32,17 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,10 — 27,28 гривні. Євро купують за 31,90 гривні, продають за 32,23 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 27,13 – 27,20 гривні, євро – 31,99 – 32,09 гривні.
Нагадуємо:
19 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,18 — 27,21 гривні.
Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок та встановив його на 19 липня на рівні 27,23 гривні.
Економічна правда
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