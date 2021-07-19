Закриття міжбанку: гривня ослабла до євро

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19 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,20 — 27,22 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 27,20 — 27,22 гривні;

Євро — 32,15 — 32,17 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,10 — 27,28 гривні. Євро купують за 31,90 гривні, продають за 32,23 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 27,13 – 27,20 гривні, євро – 31,99 – 32,09 гривні.

Нагадуємо:

19 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,18 — 27,21 гривні.

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок та встановив його на 19 липня на рівні 27,23 гривні.

Економічна правда