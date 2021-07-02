В прошлом году предприятия Минфина получили более 7 миллиардов убытка

В 2020 году предприятия, подчиненные Министерству финансов, отчитались об общих чистых убытках на сумму 7,1 млрд гривень, преимущественно их вызвала Укрэнерго.

Об этом сообщает Марлин со ссылкой на отчет о выполнении показателей финансового плана госпредприятий.

Так, общая сумма доходов достигла отметки в 21,4 млрд грн, в то время как общая сумма ущерба - 28,5 млрд грн. Всего к сфере управления соответствующего министерства принадлежат 15 госпредприятий.

Наибольшие убытки в 27,5 млрд грн получило ЗАО "НЭК "Укрэнерго", что составляет 96,2% от общего размера убытков всех государственных предприятий.

Кроме "Укрэнерго" убыточными были также Киевская офсетная фабрика (- 7,8 млн грн) и Главный проектно-производственный и сервисный центр компьютерных финансовых технологий (- 783,2 тыс грн).

Среди причин убыточности "НЭК "Укрэнерго" в Минфине назвали

дефицит составляющей затрат на выполнение специальных обязанностей в тарифе на услуги по передаче электроэнергии;

разницу в стоимости услуг по балансировке и стоимости небалансов, которые "Укрэнерго" закупает / продает на балансирующем рынке;

неуплата компаниями группы ДТЭК услуг по передаче электрической энергии в части экспортируемой энергии.

Около 87% убытков компании "Укрэнерго", 24 млрд грн, составляет компенсация расходов на ПСО, в частности, для населения и на покрытие "зеленого" тарифа "Гарпока".

Общая кредиторская задолженность государственных предприятий, которыми управляет Минфин составляет 77,5 млрд грн, а дебиторская - 12,1 млрд грн.

В Минфине заверили, что их государственные предприятия являются платежеспособными.

Напоминаем:

НАЭК "Энергоатом" и оператор "Укрэнерго" после миллиардных убытков в 2020 году в первом квартале получили прибыль в 1,01 млрд грн и 3,72 млрд грн соответственно.

По результатам подсчета, 15 крупнейших государственных предприятий совокупно получили 42 млрд грн убытков 2020 года.