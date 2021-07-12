Совет нацбезопасности отслеживает ситуацию на энергорынке – Данилов

Совет национальной безопасности и обороны следит за ситуацией на украинском рынке электроэнергии, в настоящее время она находится под контролем.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает Интерфакс-Украина.

"То, что происходит на рынке электроэнергии, находится под контролем. Мы отслеживаем ситуацию, связанную с этим инцидентом, хотя слово инцидент не очень корректно. Мы понимаем, что там происходит", – заявил он журналистам.

Относительно того, вынесет ли СНБО вопрос обвала цен на рынке электроэнергии, Данилов сказал: "Надо будет для этого заседание СНБО – я пока сказать не могу. Окончательное решение по повестке дня принимает президент как глава СНБО".

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Напоминаем:

Антимонопольный комитет начал расследование о наличии или отсутствии в действиях участников рынка электроэнергии нарушений законодательства о защите экономической конкуренции.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, провела экстренное внеочередное заседание, на котором приняла решения, которые должны стабилизировать ситуацию на рынке электроэнергии.

Цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" на 4 июля снизилась до исторического минимума в 2021 году в 426,06 грн/МВт-ч, что на 35,9% ниже цены, сложившейся на 3 июля и почти в 3,5 раза ниже цены на 1 июля.

На 5 июля цена повысилась на 18,6% – до 505,68 грн/МВт-час.

НКРЭКУ заявила об играх со спросом и предложением, что в конечном итоге влияет на цену, заявив, что в основном этим занималась компания Д.Трейдинг из группы ДТЭК.

Сама Д.Трейдинг призывает регулятора "навести порядок на новом рынке электроэнергии в соответствии с европейскими стандартами работы, срочно устранить манипуляции и спекуляции".

Экономическая правда







