Совет нацбезопасности отслеживает ситуацию на энергорынке – Данилов
Совет национальной безопасности и обороны следит за ситуацией на украинском рынке электроэнергии, в настоящее время она находится под контролем.
Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает Интерфакс-Украина.
"То, что происходит на рынке электроэнергии, находится под контролем. Мы отслеживаем ситуацию, связанную с этим инцидентом, хотя слово инцидент не очень корректно. Мы понимаем, что там происходит", – заявил он журналистам.
Относительно того, вынесет ли СНБО вопрос обвала цен на рынке электроэнергии, Данилов сказал: "Надо будет для этого заседание СНБО – я пока сказать не могу. Окончательное решение по повестке дня принимает президент как глава СНБО".
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Напоминаем:
Антимонопольный комитет начал расследование о наличии или отсутствии в действиях участников рынка электроэнергии нарушений законодательства о защите экономической конкуренции.
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, провела экстренное внеочередное заседание, на котором приняла решения, которые должны стабилизировать ситуацию на рынке электроэнергии.
Цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" на 4 июля снизилась до исторического минимума в 2021 году в 426,06 грн/МВт-ч, что на 35,9% ниже цены, сложившейся на 3 июля и почти в 3,5 раза ниже цены на 1 июля.
На 5 июля цена повысилась на 18,6% – до 505,68 грн/МВт-час.
НКРЭКУ заявила об играх со спросом и предложением, что в конечном итоге влияет на цену, заявив, что в основном этим занималась компания Д.Трейдинг из группы ДТЭК.
Сама Д.Трейдинг призывает регулятора "навести порядок на новом рынке электроэнергии в соответствии с европейскими стандартами работы, срочно устранить манипуляции и спекуляции".
Экономическая правда
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