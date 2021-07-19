Курс на 19 июля: межбанк, "черный" и наличный рынки

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19 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,18 - 27,21 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,18 - 27,21 гривни;

Евро - 32,03 - 32,06 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,10 - 27,29 гривни. Евро покупают по 31,91 гривни, продают по 32,26 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,15 - 27,23 гривни, евро - 32,05 - 32,16 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек и установил его на 19 июля на уровне 27,23 гривни.

16 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,23 - 27,25 гривни.

Экономическая правда