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Закриття міжбанку: гривня стабільна

П'ятниця, 16 липня 2021, 17:28
 
фото пресслужба нбу

16 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,23 — 27,25 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 27,23 — 27,25 гривні;

Євро — 32,14 — 32,16 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,13 — 27,31 гривні. Євро купують за 31,98 гривні, продають за 32,30 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 27,16 – 27,24 гривні, євро – 32,09 – 32,24 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку та встановив його на 16 липня на рівні 27,29 гривні.

16 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,22 — 27,24 гривні.

Економічна правда

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