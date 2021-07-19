Офіційний курс: гривня зміцнилась до долара і євро

фото: нбу

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок та встановив його на 19 липня на рівні 27,23 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,14 грн (на 16 липня – 32,24 гривні).

Нагадуємо:

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку та встановив його на 16 липня на рівні 27,29 гривні.

16 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,22 — 27,24 гривні.

16 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,23 — 27,25 гривні.

Економічна правда