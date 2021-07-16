В Украине сельхозземлями площадью от 100 гектаров обладают более тысячи человек

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В Украине насчитывается более тысячи физических лиц и более 100 юрлиц, владеющих от 100 га земель сельхозназначения.

Об этом рассказал первый заместитель председателя Госгеокадастра Анатолий Мирошниченко во время Национального круглого стола по обращению земли, сообщает Укринформ.

"Мы видим, что круг субъектов, имеющих более 100 га, изменилось за эти две недели по сравнению с 1 июля. И, несмотря на обременительный механизм проверки нотариусами, мы сегодня имеем на 4 позиции длиннее список физических лиц, имеющих более 100 га. И перечень земельных участков больше на 85 участков", - отметил он.

По словам Мирошниченко, с юрлицами тенденция обратная: произошло уменьшение, стало меньше земельных участков и уменьшилась площадь.

Напоминаем:

Министерство аграрной политики и продовольствия сообщило, что через 11 дней после открытия рынка земли в Украине заключено 532 сделки.

С 1 июля 2021 года граждане Украины могут легально покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения. Они смогут приобрести не более 100 гектаров "в одни руки".

Подробнее читайте в статье: Рынок открывается с 1 июля: как купить или продать землю по новому закону

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