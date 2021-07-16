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Курс гривни к доллару и евро стабилизировался

Пятница, 16 июля 2021, 11:05

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку и установил его на 16 июля на уровне 27,29 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,24 грн (на 15 июля – 32,25 гривни).

Напоминаем:

15 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,30 – 27,32 гривни.

15 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,26 – 27,28 гривни.

Экономическая правда

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