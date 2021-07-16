Курс гривни к доллару и евро стабилизировался
Пятница, 16 июля 2021, 11:05
Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку и установил его на 16 июля на уровне 27,29 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,24 грн (на 15 июля – 32,25 гривни).
Напоминаем:
15 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,30 – 27,32 гривни.
15 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,26 – 27,28 гривни.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua