Курс гривни к доллару и евро стабилизировался

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку и установил его на 16 июля на уровне 27,29 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,24 грн (на 15 июля – 32,25 гривни).

Напоминаем:

15 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,30 – 27,32 гривни.

15 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,26 – 27,28 гривни.

Экономическая правда