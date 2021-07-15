Гривня на закрытии межбанка немного выросла к доллару

15 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,26 – 27,28 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США – 27,26 – 27,28 гривни;

Евро – 32,21 – 32,24 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки и установил его на 15 июля на уровне 27,30 гривни.

15 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,30 – 27,32 гривни.

Экономическая правда