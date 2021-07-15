Гривня на закрытии межбанка немного выросла к доллару
Четверг, 15 июля 2021, 18:55
15 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,26 – 27,28 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США – 27,26 – 27,28 гривни;
Евро – 32,21 – 32,24 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки и установил его на 15 июля на уровне 27,30 гривни.
15 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,30 – 27,32 гривни.
Экономическая правда
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