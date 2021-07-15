Курс валют на 15 июля: межбанк, "черный" и наличный рынки

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15 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,30 - 27,32 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,30 - 27,32 гривни;

Евро - 32,30 - 32,32 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,17 - 27,36 гривни. Евро покупают по 32,04 гривни, продают по 32,39 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,22 - 27,29 гривни, евро - 32,17 - 32,29 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки и установил его на 15 июля на уровне 27,30 гривни.

14 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,30 - 27,32 гривни.

Экономическая правда