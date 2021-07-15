Новости 15 июля: налоги для казино снизили, украинский айтишник стал долларовым миллиардером

О налогах для казино. Нардепы проголосовали за снижение налогов для игорного бизнеса в первом чтении, а именно для букмекеров и казино их хотят снизить с 18% до 10% и для организаторов – с 30% до 10%.

О бюджетной декларации. Верховная Рада на заседании 15 июля приняла постановление о Бюджетной декларации на 2022-2024 годы — этот документ является основой для составления проекта государственного бюджета на 2022 год.

О прокачке газа. Суд ЕС принял решение, ограничивающее прокачку газа в обход Украины.

О Дия.City. Верховная Рада приняла профильный законопроект о специальном налоговом режиме Дія City во втором чтении и в целом.

О Яценко. Состояние сооснователя финтех-стартапа Revolut Влада Яценко достигло 1,3 миллиарда долларов, он вошел в десятку богатейших украинцев.

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Заводы, работающие на Mercedes, Porsche и Audi. Что Украина производит для мирового автопрома

В иномарках известных автобрендов, на которых передвигаются украинцы, немало деталей, изготавливаемых в Украине. Что мы производим для мирового автопрома? (укр)