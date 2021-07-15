Для казино и букмекеров планируют снизить налоги – Рада приняла законопроект за основу

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Нардепы проголосовали за снижение налогов для игорного бизнеса в первом чтении, а именно для букмекеров и казино их хотят снизить с 18% до 10% и для организаторов – с 30% до 10%.

Об этом известно из трансляции заседания Верховной Рады. За снижение налогов проголосовали 252 нардепа.

Речь идет о законопроекте 2713-д, которым снижается ставка налога на доход для организаторов онлайн азартных игр – с 30% до 10%. Также в документе предлагается снизить ставку на доход букмекеров с 18% до 5% и казино - с 18% до 10%, выпуска и проведения лотерей также до 10%.

Также предполагается, что организаторы "игорки" будут платить налог на прибыль по общей ставке 18%.

А выигрыш до 8 минимальных зарплат (48 тыс грн) освобождаются от налога на доходы с физических лиц и военного сбора.

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Напомним:

Нардепы планируют голосовать резонансный законопроект о снижении налогов на игорный бизнес.

Верховная Рада планировала еще 4 марта рассмотреть законопроект № 2713-д, который предусматривает снижение ставок налогообложения для организаторов азартных игр и лотерей.

Впоследствии нардепы хотели рассмотреть этот законопроект 19 мая, но рассмотрение снова отложили.

Экономическая правда