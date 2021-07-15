ВР согласовала запуск спецрежима для IT-индустрии

Верховная Рада приняла профильный законопроект о специальном налоговом режиме Дія City во втором чтении и в целом.

Об этом написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Telegram.

По словам министра, участие в Дія City добровольное, влияние государства на резидентов Дія City законодательно сведено к минимуму. Государство гарантирует IT-индустрии неизменность условий в течение 25 лет.

"Это будет одна из лучших налоговых систем в мире. Прозрачные, удобные инструменты для инвестиций и рост до 10% доли IT-индустрии в ВВП страны", – написал министр.

Законом предлагается ввести спецрежим налогообложения резидентов Дія City в соответствии с налоговым законодательством. Также в спецрежиме есть возможность выбрать контрактную форму трудового договора при оформлении трудовых отношений между резидентами и их работниками.

Предлагается особая форма найма резидентами лиц (гиг-контракт), объединяющая социальные гарантии работников и гибкость гражданско-правовых отношений. В то же время, такой контракт не исключает наем резидентами Дія City ФЛП и работников по трудовому договору и тому подобное.

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Напоминаем:

Федоров считает, что режим Дія City поможет увеличить доходы от IT с 6 млрд до 16,5 млрд долларов до 2025 года, а количество работников – с 200 тысяч до 450 тысяч.

Экономическая правда