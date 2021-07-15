Офіційний курс: гривня зміцніла до євро
Четвер, 15 липня 2021, 09:00
Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки та встановив його на 15 липня на рівні 27,30 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,25 грн (на 14 липня – 32,37 гривні).
Нагадуємо:
14 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,30 — 27,32 гривні.
14 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,31 — 27,33 гривні.
Економічна правда
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