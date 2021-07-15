Демарш откладывается: работники НБУ, которые подали в отставку, решили остаться до 1 сентября

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Восемь из девяти руководителей Департамента лицензирования Национального банка Украины, которые объявили о своей отставке 30 июня, попросили главу НБУ перенести дату увольнения на 1 сентября.

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка в ответ на запрос "Экономической правды".

"14.07.2021 года восемь из девяти указанных работников Департамента лицензирования, в том числе директор Департамента лицензирования О.Бевз, подали заявления на имя Председателя НБУ с просьбой перенести дату увольнения на 1 сентября 2021 года (последний рабочий день), аргументируя это производственной необходимостью.

Национальный банк, неуклонно соблюдая требования трудового законодательства, поданные заявления о переносе даты увольнения согласовал ", — говорится в ответе Нацбанка.

До новой даты своей отставки (то есть до 1 сентября) Александр Бевз и другие работники Департамента лицензирования выразили намерение взять отпуск.

В то же время с 15 июля, когда и должен был всплыть срок пребывания на должностях руководства департамента лицензирования, уволился только один из девяти работников — Стефан Дженков.

В пресс-службе регулятора также добавили, что руководитель Департамента финансовой стабильности Виталий Ваврищук, который также публично объявил о своем намерении подать в отставку 30 июня, по состоянию на 15 июля сих пор не подал соответствующего заявления.

Отметим, что департамент Ваврищука находится в вертикали "Монетарная стабильность", которую до недавнего времени возглавлял Дмитрий Сологуб. Срок полномочий Сологуба истек 12 июля, а уже 13 июля на его должность Совет НБУ утвердил Сергея Николайчука. В своей коммуникации об отставке Ваврищук сообщал, что условия отставки будет обсуждать со своим новым руководителем.

"Сегодня я поговорил с Сергеем Николайчуком, и мы обсудили условия моей отставки. Это будет где-то середина сентября. За это время нужно передать дела новому заместителю председателя НБУ (Сергей Николайчуку — ред.) И завершить стресс-тестирование, которое началось", — пояснил Ваврищук в комментарии "Экономической правде".

В Национальном банке добавили, что перенос даты отставки руководства Департамента лицензирования тормозит проведение конкурсов на их позиции.

"В связи с переносом сотрудниками Департамента лицензирования сроков освобождения и отсутствием заявления об освобождении от директора Департамента финансовой стабильности В.Ваврищук, Национальный банк вынужден отложить начало конкурсного отбора кандидатов на должность директоров соответствующих департаментов и подбора кандидатов на остальные должности — пока они не станут вакантными", — говорит НБУ.

"Экономическая правда" также обратилась с запросом к руководителю Департамента лицензирования Александра Бевза, чтобы он прокомментировал решение перенести свой последний рабочий день с 15 июля на 1 сентября 2021 года, то есть на полтора месяца.

"Мы не будем работать в Национальном банке все эти полтора месяца. Мы, как и планировали, завершаем работу на этой неделе и передаем дела. Поэтому, по сути, ничего не изменилось, изменилась лишь дата нашего фактического увольнения. Мы берем все свои отпуска, у меня, например, 60 дней накоплен, и идем в эти отпуска", — пояснил Бевз.

В пресс-службе регулятора уточнили, что в случае согласования отпусков руководству департамента лицензирования НБУ им будет начислены отпускные выплаты в соответствии с действующим трудовым законодательством.

Напомним:

Команда руководителей Департамента лицензирования полным составом подала руководству НБУ заявления об увольнении из "уход регулятора от стандартов работы".

"Мы считаем, что сегодня НБУ далеко отошел от этих стандартов. Это грозит откатом реформ в банковской сфере и регулировании небанковского сектора ... Мы отказываемся отступать от принципов, потому что понимаем, к каким последствиям для страны это приведет", — объяснял свое решение глава Департамента лицензирование Александр Бевз.

В комментариях к его заявлению о своей отставке из Нацбанка начали объявлять и другие работники НБУ, в том числе руководители департаментов.

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Экономическая правда